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МИД КНР: Торговля Китая с КНДР соответствует резолюциям Совбеза ООН

Политика

Пекин не хочет «негативного воздействия на жизнь и гуманитарные нужды Северной Кореи»

Пекин, 23 октября 2017, 14:33 — REGNUM  Торговля Китая с Северной Кореей соответствует рамкам, заданным Советом Безопасности ООН, заявил 24 октября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает Press Association.

По словам дипломата, Пекин «строгим образом» осуществляет применение санкций против КНДР.

«Китай всегда строгим образом осуществлял полную имплементацию резолюций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи», — отметил он.

«Совет Безопасности указал на то, что соответствующие резолюции не должны оказывать негативное воздействие на жизнь и гуманитарные нужды Северной Кореи», — добавил он.

Заявление официального представителя МИД Китая связано с тем, что, как показывают таможенные данные, объемы китайского экспорта в КНДР выросли на 31,4% в августе 2017 года по сравнению с предыдущим годом. При этом импорт из КНДР сократился на 9,5%.

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