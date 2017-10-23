Панкин назначен на пост замглавы МИД России

Москва, 23 октября 2017, 14:33 — REGNUM Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации назначен Александр Панкин. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путином, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Панкина Александра Анатольевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указе.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, освобождающий Алексея Мешкова от должности замглавы МИД РФ.
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