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Панкин назначен на пост замглавы МИД России

Политика

Документ вступает в силу со дня подписания

Москва, 23 октября 2017, 14:33 — REGNUM  Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации назначен Александр Панкин. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путином, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Панкина Александра Анатольевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указе.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, освобождающий Алексея Мешкова от должности замглавы МИД РФ.

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