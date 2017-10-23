Генпрокуратура РФ не нашла оснований для проверки «Матильды»

Москва, , 14:19 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации, изучившая видеообращение депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму «Матильда», не нашла оснований для дополнительной проверки картины. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, сообщение распространено через официальный Telegram-канал ведомства.

«Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассмотрел видеообращение депутата Госдумы Натальи Поклонской и не нашел оснований для проведения дополнительной проверки в отношении кинофильма «Матильда», — заявил Куренной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября текущего года депутат Госдумы Наталья Поклонская обнародовала на портале Youtube видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором призвала внести документ прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения у фильма «Матильда».

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