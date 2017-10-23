Представитель Мэй: Россия и никакая другая страна не вмешивались в Brexit

Лондон, , 14:10 — REGNUM Британская демократия — одна из самых надежных в мире и таковой останется, заявил 23 октября официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Reuters.

Таким образом он ответил на предположение об иностранном вмешательстве в референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС со стороны внешних сил, в частности, России.

О возможности иностранного влияния на результаты голосования по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС заявил на прошлой неделе оппозиционный парламентарий Бен Бредшоу.

Он призвал правительство Великобритании изучить информацию одной из правозащитных групп о том, что ряд источников финансирования сторонников выхода неясен.

Бредшоу отметил на сессии британского парламента, что нужно провести расследование, «учитывая широко распространенную обеспокоенность относительно внешнего и особенного российского вмешательства в дела западных демократий».