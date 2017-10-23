Слуцкий рассказал о последствиях прекращения работы РФ с ЕСПЧ

Москва, , 14:07 — REGNUM Если РФ прекратит работать со Страсбургским судом, членство в Совете Европы станет абсолютно формальным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Я не стал бы комментировать публикации о возможности замораживания участия России в деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), тем более со ссылкой на неназванные источники. Хочу только отметить, что такое решение, в случае его принятии вслед за прекращением работы РФ в ПАСЕ и приостановке уплаты части взноса в целом в Совет Европы, станет реальным шагом к выходу из СЕ», — отметил он.

Если РФ действительно прекратит работать со Страсбургским судом, членство в Совете Европы станет абсолютно формальным, говорит депутат, это будет означать готовность России к выходу де-факто, а возможно и де-юре из Совета Европы.

«Однако прежде чем сделать подобный шаг, нужно взвесить все за и против. Готовы ли мы к этому? Нужна ли нам эта площадка с существующим сегодня раскладом в Парламентской ассамблее, да и в комитете министров Совета Европы? Считаю, что отвечать на эти вопросы пока преждевременно», — заключил он.

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