Песков: Референдумы в Италии — внутреннее дело страны

Москва, , 14:10 — REGNUM Референдумы в двух областях Италии и референдум в Каталонии (Испания) схожи только тем, что события являются внутренними делами этих стран, сообщил 23 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что является схожей чертой и Каталонии, и этих итальянских уездов — все-таки их объединяет только то, что это является их внутренним делом. В первом случае — Испании, во втором случае — Италии», — пояснил Песков позицию Кремля по вопросу о европейских референдумах.

По его словам, Россия не вмешивается в дела стран, с которыми налажены «добрые и продвинутые отношения». Напомним, точно так же 2 октября Песков прокомментировал события, связанные с проведением референдума в Каталонии.

«Последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — сказал пресс-секретарь тогда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября в итальянских областях Венето и Ломбардии были проведены референдумы, в ходе которых подавляющее большинство жителей (98,1% и 95,7% соответственно) проголосовали за большую автономию от центра.

И хотя референдум носит консультативный характер, руководители регионов получили широкое общественное доверие для переговоров с центральными властями. Отметим, что подобная возможность в Италии предусмотрена 116 Конституции, в соответствии с которой регионы могут запрашивать более широкие полномочия у государства (перечисленные в статье 117).

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