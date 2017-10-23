Швеция потребовала от КНДР погасить «старый долг»

Стокгольм, , 13:59 — REGNUM Власти Швеции потребовали от руководства Северной Кореи погасить долг, появившиеся у Пхеньяна более 40 лет назад. Об этом сообщает в понедельник, 23 октября, агентство «Ренхап» со ссылкой на доклад страховой компании EKN.

По данным агентства, сумма задолженности Пхеньяна в вместе с процентами к настоящему времени составляет порядка 2,7 млрд шведских крон (около $330 млн).

Пхеньян проигнорировал заявления Стокгольма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение напряженности на Корейском полуострове произошло после ряда испытаний в рамках ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, в сентябре в 2017 г. официальный Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Читайте также: МИД Великобритании: Военное решение проблемы КНДР не должно исключаться