Юрий Баранчик, , 16:09 — REGNUM

Читая аналитику по Украине, описывающую распад нынешнего украинского государственного проекта, приходишь к закономерному выводу о том, что в основании распада этого псевдогосударства, которое волею судеб появилось на обломках Советского Союза, лежат не экономические или политические факторы, а сугубо информационно-идеологические.

Дело в том, что в основании любой политики и экономики лежит идеология, ценностный мир носителей государственного или экономического уклада. Если в голове у носителей этого уклада есть идея государственности, то худо-бедно она будет реализована. Даже в режиме исключительно сохранения личной власти, как в Белоруссии. Если же в головах целого политического класса доминирует исключительно идея о том, как получше своровать, обмануть партнеров или государство, то как ни формулируй государственную идеологию, как ни оформляй экономику — капиталистическую или социалистическую, результат будет один и тот же.

Сокращение ресурсной базы. Война всех против всех, прерываемая небольшими мирными периодами для перегруппировки сил и дележа награбленного. Тотальный разрыв между декларируемыми для населения целями общественного и государственного развития и нравами правящей элиты, которые в условиях свободы СМИ становятся известными моментально и не только в столице и крупных городах, но и на периферии.

Всю эту картину мы и наблюдаем на Украине. Ресурсная и легитимная политическая база Кучмы была меньше, чем у Кравчука. У Ющенко уже меньше, чем у Кучмы. У Януковича меньше, чем у Ющенко. У Порошенко несравнимо меньше, чем у Януковича. Логика процесса, логика обстоятельств — превыше логики возможностей обрубка советской империи. Поэтому, кто бы ни пришел на место Порошенко, особенно в результате переворота или его досрочной отставки, его ресурсная база и политическая легитимность будет в разы меньше той, что имеется сегодня у Порошенко.

Однако ни одно государство не может существовать в условиях низкой легитимности органов управления и выборных кандидатур и тем более в условиях резкого сокращения ресурсной базы. А именно это сегодня и происходит на Украине. Даже нынешний недомайдан, а реально — новый вооруженный гражданский конфликт уже внутри самой неонацистской хунты, который Порошенко не может разогнать, существенно сократил не только легитимность его власти, но и его способность силовым образом решить проблему Донбасса.

Киевской хунте, всем ее кланам, в силу стремительно меняющейся геополитической ситуации в мире, сейчас не до военной операции на Донбассе. Власть, по сути, валяется под ногами. Почему бы ее не подобрать, особенно если хозяин сказал, что вмешиваться ни на чьей стороне не будет?

В чем же состоит идея украинства, которая не позволила состояться украинскому государству? Многие эксперты говорят о том, что в основании идеи украинства лежит идея антирусскости. Даже бывший «красный директор» Кучма ретранслировал лозунг «Украина — не Россия» (Кучме в президентском послание народу и парламенту от 22 апреля 2014 г. в момент пика «Русской весны» вторит и Лукашенко: «Мы не русские. Мы — белорусские»), именно в этом поле понимая суть идеи украинства. Однако, на мой взгляд, идея антирусскости в украинском проекте глубоко вторична. Ибо не дорос украинский проект до антирусскости.

Поясню это на одном постом примере. Какой мы знаем наиболее антирусский идеологический проект? — Англосаксонский, идущий еще с XVII—XVIII веков и до наших дней (смотри «Спящие»). Это действительно серьезный, концептуально и идеологически обоснованный проект. Но это — проект сильного государства, имеющего свою мощную идеологическую базу — католицизм и протестантизм, идею богоизбранности, масонство как совокупность тайных орденов, реально управляющих государством? и многое другое. Главное — в этом проекте есть цель будущего развития.

Имеется ли все это в проекте украинства? Нет, всё вторично, начиная с униатства, которое вторично по отношению к католичеству и православию, и заканчивая этим пресловутым «окраина — это не Россия», во-первых, подчеркивающим не только первичность Русского мира (отрицание всегда вторично), но и то, во-вторых, что этот проект («украинство») даже не смог выработать свою идеологическую нишу, за столетия так и не отвязавшись от географической привязки к окраине. В-третьих, и это тоже логически вытекает из предыдущих двух пунктов, окраина не может быть больше того целого, часть которого она является.

То есть украинство как система идей, как идеология государства, за столетия своего развития под бдительным оком западных спецслужб, начиная с австро-венгерских, немецких (фашистских) и заканчивая нынешними англосаксонскими, с использованием интеллектуальных ресурсов местных националистов и фашистов, так и не смогла выработать мощного концептуального внутреннего ядра, по терминологии Имре Лакатоша, которое бы позволяло дать жизнь этому государственному проекту. Это значит, что на самом деле идея «окраины как не России» относится исключительно к внешнему защитному слою теории украинства.

Это говорит о том, что построенный якобы на антирусскости проект имеет эту начинку исключительно для публики, для пропаганды и для работы с сознанием приверженцев Русского мира. На самом же деле, для внутреннего потребления, в основе проекта украинства концептуально-идеологически лежат совсем другие маркеры. И именно они составляют внутреннее ядро этой теории, ее суть.

Что же лежит в основании идеи «украинства», является ядром этой теории? В основании этой теории лежит миф о том, что можно жить и ничего не делать. Что галушки сами могут залетать в рот, что поле можно не сеять — пшеница взойдет сама. Что можно жить на хуторе и не знать, что происходит в мире, при этом жить прекрасно и припеваючи, и так далее.

В основании идеи «украинства» лежит сельское, деревенское самосознание. Но как мы знаем, существует четкое разделение между городской и деревенской культурой, высокой (классическая музыка, живопись) и низовой (попса). Идея украинства осталась в этой низовой деревенско-хуторской нише. Потому что вся идеология правящего класса Украины на всем протяжении после распада СССР пропитана теми хуторскими идеологическими мифами, которые прописаны выше. Но кроме того, они густо приправлены идеей воровства. Вот какая гремучая и средневековая смесь лежит в основании идеи украинства. Естественно, что с таким идеологическим базисом государства не построишь, а на идее «Украина не Россия» можно только хорошо получить в лоб и на этом успокоиться. Что сейчас и происходит.

Соответственно, так как идея «украинства» является глубоко враждебной Русскому миру, и не только потому, что она «антирусская», что явно вторично, а потому, что в своей основе она хуторская, деревенская, не предполагающая развития, необходимо внести в концепцию Русского мира давно назревшие изменения относительно триединства русской нации. Напомню, что проект украинства появился в спецслужбах Австро-Венгерской империи как проект, нацеленный на раскол русского мира по территориальному признаку, из чего впоследствии и должны были появиться новые европейские псевдонации — белорусы и украинцы, на оторванных от Русского мира территориях.

Логика была проста. Есть территория окраины со своими говорами и диалектами — значит, надо усилить эти говоры и диалекты до отдельного языка, а русский народ, живущий на окраинах, сделать не русским, а украинским, белорусским и так далее. А потом пойти дальше — Рязань, Урал, Сибирь и так далее, где из говоров и диалектов каждой местности создать отдельные «национальные» языки. Как мы видим, с Украиной в условиях распада советского этапа Русского мира эту манипуляцию удалось проделать. Но именно потому, что идеологическая ниша советского проекта на окраине так и не была заполнена, а осталась прежней — хуторской.

В этой связи становится абсолютно понятным то нескрываемое публичное недовольство происходящими на Украине событиями, которое демонстрирует официальный Минск. Если из концепции Русского мира вымывается украинская компонента, в результате чего концепция Русского мира становится только более чистой, монолитной и исторически гораздо более обоснованной, то такая же судьба ожидает и белорусскую компоненту.

Мне кажется, что пора заканчивать с этим вымышленным триединством русской нации, которая состоит из русских, белорусов и украинцев, и только вносит сумбур и противоречия в исходную концепцию Русского мира. То, что исторически сложились территории окраины и Белой Руси — еще не означает, что есть народы, соответствующие этим территориям.

В статье «Белорусский путь. Размышления на обломках украинского проекта», опубликованной в мае 2014 года, я писал: «Сегодня в муках, с болью из концепции Русского мира происходит отторжение искусственно внедренного, разрушительного для Русского мира механизма и происходит рождение нового Русского проекта, его очищение от всех привнесенных временем и противниками наносных и враждебных компонентов.

Движение к целостности и монолитности Русского мира за счет «состругивания» абсолютно наносных «политкорректных» смыслов и слоев убирает из фундамента концепции Русского мира те трещины, которые в нем были заложены в советский период и присутствуют до настоящего времени через территориальное разделение единого русского народа на три государства, которым якобы должны соответствовать три нации. И чем быстрее мы избавимся от фобий потери украинства и белорусскости, тем быстрее пойдет развитие собственно Русского проекта».

События на окраинной территории Русского мира, вековая запущенность этих процессов, несоответствие глубинным и трансцендентальным реалиям Русского мира опасно ошибочного (как показали события) мифа о триединстве русского народа, всё это и многое, многое другое говорит о том, что с ересью украинства надо заканчивать и максимально быстро и жестко восстанавливать ядро Русского мира в его целостности и полноте перед будущими испытаниями. А этим целям соответствует только включение ряда областей российской окраины в состав России и расширение границ России до Польши, Венгрии, Румынии.

Украинство — это раковая опухоль Русского мира, которая может быть излечима только хирургическим вмешательством. Делегитимизация Порошенко, неважно, каким способом это произойдет, после некоторого периода властной вакханалии в обезумевшем недогосударстве приведет только к одному результату — Киев лишится властных и силовых функций столицы, в результате чего власть перейдет в регионы, а те уже будут сами выбирать варианты развития своего будущего. Распад окраины Русского мира не за горами, к этому надо быть готовыми как информационно-идеологически, так и организационно.

Распад Украины на несколько частей поставит перед официальным Минском не только вопрос относительно того, как выстраивать отношения с тем Русским государством (Новороссией или Малороссией — название глубоко вторично), которое возникнет на его обломках, в лице ярого оппонента Порошенко Александра Захарченко, но и о том, какую проводить внутреннюю идеологическую политику, на кого делать ставку — на местных русофобов, которые сегодня получили максимальную вольницу в СМИ и госаппарате, или всё же на сторонников Русского мира, лидеры мнений которых (Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин) сидят в тюрьме и которым грозят серьезные сроки заключения.