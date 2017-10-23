Генсек ОЭСР обсудит в Казахстане борьбу с коррупцией

Астана, , 13:56 — REGNUM Борьбу с коррупцией обсудит генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа в ходе встречи с государственным секретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой в Астане, сообщает 23 октября МИА «Казинформ».

Гурриа заявил, что он проведет в Казахстане встречи с правительством республики, премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым и депутатами. Целью визита Генсека является обсуждение совместных проектов и программ Казахстана и ОЭСР, в частности, борьбы с коррупцией.

Читайте также: Казахстан по уровню коррупции стал равен России и Украине

Помимо этого, Гурриа отметил следующие направления, по которым работают Казахстан и ОЭСР: образование, здравоохранение, бизнес, инновации, наука. Генсек ОЭСР подчеркнул, что в Казахстане должны обучать специалистов с «правильными навыками», которые помогут «добиться развития экономики в Казахстане».

Читайте также: Казахстан представил в Париже результаты антикоррупционной политики

Также Гурриа вместе с представителями правительства Казахстана откроет неделю Евразии ОЭСР в Алма-Ате.

Напомним, ранее Казахстан отчитался о проводимой в стране антикоррупционной политике на заседании Антикоррупционной сети ОЭСР в Париже. Представители ОЭСР отметили «впечатляющую презентацию мер, принимаемых Казахстаном в сфере противодействия коррупции».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане трех депутатов лишили полномочий за взятки и прогулы