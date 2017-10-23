В Пятигорске замена: мэр-старожил Лев Травнев подал в отставку

Ставрополь, , 13:46 — REGNUM Пятигорск остался без мэра. О своем намерении подать в отставку сообщил глава города Лев Травнев. Свое заявление руководитель города сделал на состоявшемся сегодня, 23 октября, брифинге для СМИ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы города-курорта Пятигорска.

Заявление о намерении оставить пост градоначальника Травнев подаст завтра, 24 октября, на внеочередном заседании городской думы. После этого по закону должен быть объявлен конкурс на замещение должности мэра.

Сам бывший глава Пятигорска намерен заняться предстоящими выборами президента РФ. По словам Травнева, ему как руководителю отделения партии «Единая Россия» в городе Пятигорске предстоит ответственная задача — провести выборы главы государства на высоком уровне.

Читайте также: Лев Травнев остался главой Пятигорска

Свою работу в течение 11 лет в должности мэра Травнев назвал эффективной. Напомним, его избрали депутатом думы города Пятигорска третьего созыва в октябре 2006 года, а потом назначили градоначальником. На следующих прямых выборах в 2010 году Травнев был вновь избран мэром, набрав 91% голосов избирателей. В 2015 году за его кандидатуру единогласно проголосовали уже депутаты гордумы.

Вступая в должность мэра в 2010 году он напомнил, что в «наследство» в 2006 году он получил экономический упадок, незаконные решения судебных процессов. Пообещав, что в будущем он не позволит, чтобы «кто-либо использовал Пятигорск как игрушку для удовлетворения своих личных амбиций, как площадку для соревновательных процессов», он пообещал горожанам сделать город лучшим.

Читайте также: Главой Пятигорска выбран руководитель предприятия «Пятигорскгоргаз» Лев Травнев

Одним из основных претендентов на кресло главы Пятигорска называют руководителя приемной президента в СКФО Андрея Скрипника, пишет «Коммерсантъ». В 2006 — 2008 годы он был главой администрации города Изобильный. Позже он возглавлял краевое министерство по курортам и туризму.