Замглавы МИД РФ Мешков освобожден от должности

Москва, 23 октября 2017, 13:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, освобождающий Алексея Мешкова от должности замглавы МИД РФ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что данный документ вступает в силу со дня подписания.
Другие подробности пока не приводятся.