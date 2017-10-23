Замглавы МИД РФ Мешков освобожден от должности

Москва, , 13:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, освобождающий Алексея Мешкова от должности замглавы МИД РФ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что данный документ вступает в силу со дня подписания.

Другие подробности пока не приводятся.