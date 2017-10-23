Брали даже с сироты: поборы в школах Челябинска подтвердились

Челябинск, , 13:35 — REGNUM В Челябинске прокуратура подтвердила факты поборов с родителей учащихся образовательных учреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В Тракторозаводском районе классный руководитель школы № 39 попалась на попытке взять деньги на нужды школы у ребёнка-сироты. Руководителю образовательного учреждения внесено представление.

В Ленинском районе на поборах попались лицей №77 и гимназии 23 и 76. При этом, по данным прокуратуры, зачисление в первые классы детей, проживающих на территории, не закреплённой за школой, осуществлялось после уплаты «добровольных пожертвований». В гимназии № 23 размер таких «благотворительных взносов» достигал 50 тыс. рублей, в 76-й — 15 тыс., а в лицее 77 — 12 тыс.

Кроме того, прокуратура выяснила, что родителей заставляют вносить деньги в фонды школ. В школе № 39 ежегодный взнос составлял тысячу рублей, в лицее 77 — 6 тыс., а в гимназии 76 — 7 тыс.

Собранные с родителей деньги направлялись на те нужды, которые нужно оплачивать из средств муниципального бюджета. Среди них ремонт кровли, помещений, замена окон и т.д. А в лицее 77 деньги шли на курсы повышения квалификации педагогов, оплату интернета и услуг связи, а также на публикации статей в журналах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители города и области неоднократно жаловались на поборы в школах и детских садах. Так, в сентябре возник скандал вокруг лицея №77. Здесь для приёма денег с родителей был создан общественный фонд развития лицея.

Также сигналы были из других населённых пунктов Южного Урала. Общественная палата Челябинской области открыла горячую линию по поборам.

Также проверку продолжает прокуратура. Всего в надзорном ведомстве получили 20 жалоб из восьми учреждений. Среди них как школы, так и детские сады.

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