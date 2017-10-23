Ракетно-ядерный потенциал КНДР на «беспрецедентном» уровне – Япония

Манила, , 13:32 — REGNUM Глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра выразил 23 октября беспокойство относительно Северной Кореи, отметив, что ракетно-ядерный потенциал страны достиг «беспрецедентного» уровня, сообщает Associated Press.

С таким заявлением Ицунори выступил на Филиппинах перед началом встречи с его американским и южнокорейским коллегами Джеймсом Мэттисом и Сон Ён Му.

По словам чиновника, в сложившихся условиях Япония вместе с Южной Кореей и США должны пойти на совместные «разнохарактерные ответы».

Напомним, ранее глава дипломатического ведомства Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что при решении проблемы с КНДР нельзя исключать вариант применения военной силы. При этом он подчеркнул, что такой вариант должен рассматриваться исключительно теоретически.