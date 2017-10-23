Власти Венето и Ломбардии готовы к диалогу с Римом

Венеция, Италия, , 13:31 — REGNUM Итальянские области Венето и Ломбардии проголосовали в воскресенье 22 октября за большую автономию от центрального правительства. В Венето проголосовали 57% граждан, в Ломбардии 39%. 98,1% венецианцев проголосовали за большую автономию. В Ломбардии, где голосование проводилось в электронном виде впервые, эта цифра несколько ниже: всего лишь 95,7%. Губернаторы признали, что не ожидали такого количества голосов и активного участия граждан.

«Мы сделали эту историю», — заявил венецианский губернатор Лука Зайя, комментируя результаты референдума.

Его комментарий передает журнал L’Espresso. Губернатор попросил учесть, что проведенные референдумы — это не шутовство и не клоунада. Более 2 миллионов человек пошли на выборы, причем в голосовании участвовали все политические партии. И даже те, кто требовал отставку губернатора в случае отсутствия кворума, теперь примкнули к победе.

«Мы выдвинем себя в качестве лаборатории по эксперименту автономии в соответствии с Конституцией. Мы не хотим объявлять войну центральному правительству, а применяем правила, содержащиеся в разделе V Конституции. Мы будем запрашивать перечисленные здесь 23 компетенции и особенно налоговый федерализм: 9/10 налогов, взимаемых с венецианцев, должны оставаться в регионе», — пояснил глава области.

Губернатор Ломбардии Роберто Марони также пояснил, что начнет дилог с Римом не в одиночку, но при поддержке 3 миллионов граждан Ломбардии, в течение двух недель администрация области будет готова отправить официальный запрос премьер-министру Паоло Джентилони. Марони напомнил, что «результат референдума не меняет политические отношения и не конфликтует с Маттео Салвини по политической линии».

Напомним, что статья 116 Конституции Италии с поправками, внесенными реформой 2001 года, предусматривает, что области республики могут запрашивать более широкие полномочия у государства (перечисленные в статье 117) в дополнение к обычным, уже существующим, в соответствии с разделом V о взаимоотношениях между Римом и местными автономиями.

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