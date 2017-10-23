Понедельник, 23 Октября 2017 года
14:21:42 МСК

В Кремле назвали «народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

Политика

Так Песков ответил на вопрос о возможной отставке Полтавченко в марте 2018 года, после президентских выборов

В Кремле назвали «народной забавой» слухи об отставке Полтавченко
suewest
Отставка

Москва, 23 октября 2017, 13:27 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. По его словам, такие слухи — это не более чем «русская народная забава».

«Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — так Песков ответил на вопрос о возможной отставке Полтавченко в марте 2018 года, после президентских выборов.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что череда отставок губернаторов возобновится в марте 2018 года, и одним из претендентов на увольнение является Полтавченко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения