Станислав Стремидловский, , 14:22 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 16—22 октября стали: папа Франциск о неравенстве и эксплуатации; Ломбардия и Венето хотят большей автономии; правительство Австрии возглавит практикующий католик; патриарх Кирилл встретился с президентом Хорватии Грабар-Китарович; президент Греции и парламент наплевали на просьбу православных епископов; Эрдоган нанес визит в Польшу и другое.

«Эндемический и систематический рост неравенства и эксплуатации планеты» и «труд, недостойный человека»: таковы причины, ведущие, по мнению папы Римского Франциска, к социальной исключенности и к расширению экзистенциальных окраин, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик отметил это в речи, обращенной к представителям Папской академии общественных наук. «Неравенство и эксплуатация, — подчеркнул Папа, — не являются роковыми, не являются они и исторической постоянной. Они не роковые, поскольку зависят не только от различных индивидуальных поступков, но и от экономических правил, установленных тем или иным обществом. Если преобладает цель прибыли, демократия тяготеет к плутократии, в которой растут неравенство и эксплуатация планеты». Что касается второй причины социальной исключенности, Франциск обратил внимание слушателей на то, как важно, чтобы в мире труда были «открытые, предприимчивые люди», способные завязывать узы братства и «отстраняться от давления общественных и частных лобби, защищающих отраслевые интересы. Необходимо также преодолеть формы духовной лени. Политика на самом деле должна встать на служение человеческой личности, общего блага и защиты творения». Такие основоположные ценности, как демократия, справедливость, свобода, семья, забота об окружающем мире не могут быть принесены в жертву продуктивности. Единственный способ сохранить эти ценности заключается в «окультуривании рынка». Аналогичные рекомендации понтифик относит и к вопросу государства и нации: «Государство не может считать себя единственным и эксклюзивным обладателем общего блага, не позволяя промежуточным органам гражданского общества свободно выражать весь свой потенциал. Это было бы нарушением принципа субсидиарности, который вместе с солидарностью составляет несущую колонну социального учения Церкви. Задача заключается в том, как соединить индивидуальные права и общее благо».

Папа Франциск встретился с Лигой молитвы имени блаженного императора Карла Австрийского за мир между народами. Молитва открывает путь миру: такова главная мысль обращения понтифика. «Вызовы нашего времени, — подчеркнул Франциск, — требуют содействия всех людей доброй воли, требуют прежде всего молитвы и жертвы. Поэтому я прошу вас быть верными данному обещанию: поддержать многочисленные усилия папы в деле защиты мира посредством молитвы и личного обязательства. Без поддержки молитвой верующих преемник святого апостола Петра не может исполнять свою миссию в мире, и я рассчитываю на вас». Ссылаясь на личность блаженного Карла Австрийского, понтифик отметил, что этот подвижник «принимал страдания и жертвовал своей жизнью ради мира, и ему постоянно помогала своей любовью и верой супруга, Слуга Божья Зита».

22 октября Ломбардия и Венето провели консультативные референдумы по вопросу увеличения автономии, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). По существу это два похожих опроса, но они были назначены независимо друг от друга и имеют определенные особенности. Чтобы понять значение референдумов, мы должны начать со статьи 116 Конституции Италии, которая предусматривает, что «Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Балле д'Аоста имеют особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, установленным конституционными законами». Статья 119 гласит, что «области пользуются финансовой автономией в формах и пределах, установленных законами Республики, которые приводят ее в соответствие с финансами государства, провинций и коммун». Эти «особые формы и условия» регулируются законами, утвержденным законодателями, и соглашениями между государством и соответствующим регионом. Поэтому сложный путь к автономии требует консультаций с муниципалитетами и провинциями, переговоров между государством и регионом и, прежде всего, закона, одобренного квалифицированным большинством парламента. Референдум в данном случае не обязателен. Так почему Ломбардия и Венето решили провести опрос? Решение имеет чисто политический смысл. Региональные лидеры думают о формировании широкого консенсуса и получении большей поддержки, когда в будущем будут вести переговоры с Римом. В этом смысле самым важным элементом в ходе голосования является явка избирателей. При этом в Ломбардии не установлена планка для признания опроса состоявшимся, тогда как для Венето референдум будет действителен только в том случае, если к урнам придет большинство избирателей.

AsiaNews (Рим, Италия) комментирует события в Ираке. Нападение на Киркук иракской армии является поворотным моментом и, несомненно, расширяет раскол между сторонниками Патриотического союза Курдистана (ПСК) Джалала Талабани и сторонниками Курдской Демократической партии (КДП) Масуда Барзани, а Турция и Иран радуются концу «мечте о независимости». Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил, что «референдум по Курдистану является частью прошлого». Для него поворотный момент — захват Киркука. Недавно отколовшийся от ПСК председатель Коалиции во имя демократии и справедливости Бархам Салих призвал все стороны следовать зову разума и положить конец политике «свершившегося факта» (явная критика референдума от Барзани). Он отметил, что «вооруженные конфликты только принесли проблемы Ираку», добавив, что «референдум о независимости Курдистана создал много проблем». Тем временем первый день Киркука под полным контролем Ирака прошел без заминок. Отбитый у курдов город стал причиной расширения разрыва между сторонниками Талабани и Барзани. Несмотря на то, что глава Иракского Курдистана и лидер КДП Барзани стал культовой фигурой среди курдов, некоторые из них в последние месяцы начали критиковать его «экономическую империю», которую он построил за 26 лет, будучи во главе регионального правительства автономии, и за его покровительство продаже нефти в обход центрального правительства. Независимо от правдивости критики, слухи и обвинения, как полагают, были распространены стороной ПСК. После смерти Талабани и действий Барзани по принципу «всё или ничего» Курдистан выглядит расколотым на две части. Талабани не выступал против референдума, но воспринимал его как рычаг, чтобы получить больше для курдов, оставаясь в Ираке. А для Барзани это был первый шаг к отделению и полной независимости. Сегодня Иракский Курдистан во многом напоминает эмират Персидского залива в руках одного клана — Барзани, что вызывает возмущение многих более мелких курдских оппозиционных партий. И теперь внутренняя ситуация может ухудшиться, если будет усугубляться экономический кризис, вызванный блокадой со стороны Ирака, Турции и Ирана.

За последние две недели было сделано многое для того, чтобы предотвратить вооруженный конфликт между курдами и иракскими силами, точнее, между курдами и союзными Багдаду шиитскими ополченцами «Хашд аш-Шааби». Если бы столкновение произошло, Барзани можно было бы рассматривать как жертву, создавая таким образом международный консенсус в отношении независимости Курдистана. По мнению многих местных аналитиков, Барзани рассчитывал, что будет так, но дипломатические и правовые шаги центрального правительства в Багдаде остановили это благодаря поддержке Ирана и Турции. Между тем в Киркуке люди говорят об игроке, который работал за сценой, чтобы избежать курдско-иракской войны, а именно генерале Касеме Сулеймани, командующем иранским спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами страны. В последние дни генерала несколько раз видели в Эрбиле, несмотря на эмбарго Тегерана на сухопутную и воздушную связь с Курдистаном. Сейчас всё, кажется, идет против Барзани, разочарование которого усилилось после импровизированных заявлений его союзников, например, президента США Дональда Трампа, который сказал, что не принимает какую-либо из сторон в споре между Ираком и Курдистаном. Барзани делал ставку на еврейское лобби в США во время референдума, израильские флаги развевались в самом Курдистане. После долгого молчания — после того, как иракские войска вернули Киркук — Саудовская Аравия заявила о своей поддержке территориальной целостности Ирака в послании, приписываемом королю Салману. Последний удар Барзани нанес Израиль, когда представитель премьер-министра Нетаньяху заявил, что его страна не будет вмешиваться в референдум в Курдистане. В настоящее время Барзани полностью изолирован. Среди его сторонников говорят о государственной измене, видя ее в действиях отрядов пешмерга из Патриотического союза Курдистана, который теперь находится под контролем его вдовы. Один чиновник в Эрбиле на условиях анонимности сказал, что эти люди «предали наше дело» в союзе с иранцами. Между тем командование пешмерги в Эрбиле выпустило угрожающее заявление, предупреждая, что «взятие Киркука будет дорого стоить иракскому правительству». В поисках козла отпущения за свои неудачи Барзани в телевизионном выступлении подчеркнул, что «то, что произошло в Киркуке, является результатом односторонних решений, принятых некоторыми курдскими партиями». Некоторые теперь боятся не столько гражданской войны между иракцами и курдами, что раньше прогнозировали многие аналитики, а тотального столкновения между Барзани и его соперниками, которые стали сильнее, учитывая разочарование курдов от потери «мечты о независимости».

Город Мосул на севере Ирака в июле был отбит у джихадистов, напоминает Agenzia Fides (Ватикан). Однако студентам местного университета по-прежнему приходится приспосабливаться, по крайней мере, частично, к исламским традициям и правилам ношения одежды. Большой знак, размещенный у входа в университет, напоминает посетителям о типе одежды и прическе, которые они должны соблюдать, чтобы войти в здание и присутствовать на занятиях. Обязательный дресс-код предписывает использование чадры всем учащимся, как мусульманам, так и немусульманам. Университет возобновил свою деятельность, студенты начали посещать курсы, хотя часть зданий разрушена бомбежкой и еще не отремонтирована. В дополнение к этим недостаткам христианские студенты выражают озабоченность по поводу строгого давления, оказываемого на них некоторыми мусульманскими коллегами. В принципе, влияние исламистского радикализма вынуждало многих христианских студентов носить чадру уже с 2004—2005 года, задолго до того, как город попал в руки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но даже после освобождения города от джихадистов реализуются планы, которые, как представляется, направлены на исламизацию общественной жизни. Как отмечает агентство, в настоящее время признаки «разочарования» местных христианских общин последствиями военных кампаний, проводимых против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ширятся и растут.

Правительство Австрии возглавит практикующий католик, считает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). По итогам парламентских выборов первое место заняла Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем. Он глубоко верующий, практикующий католик. День, когда шло голосование, он начал с посещения воскресной мессы в венской церкви, где был крещен. Отвечая на вопрос, о чем молился, Курц ответил, что «вера — это личное дело». Вместе с тем он никогда не скрывал свои взгляды. «Вера играет для меня важную роль, хотя из-за работы у меня, к сожалению, слишком мало времени для участия в святой мессе, — сказал Курц в недавней беседе с еженедельников венской архиепархии Der Sonntag. — Однако для меня всегда важно участие вместе с семьей в службах и церковных торжествах». И добавил, что в его родном доме «вера и христианские ценности были всегда очень важны». Курц почти каждый год участвует в процессии Божьего Тела в родной Вене. СМИ напоминают о его присутствии на «Марше за Иисуса», организованном в 2016 году в столице Австрии. А также он, в отличие от своего предшественника, канцлера Кристиана Керна, демонстративно отказался от участия в «параде равенства». Важной темой для Курца является защита преследуемых христиан. Он убежден, что христиане являются наиболее преследуемой группой в мире. Поэтому одним из важных направлений своей деятельности в качестве министра иностранных дел он избрал помощь преследуемым христианам.

Глава христианской фракции в «Альтернативе для Германии» (AfD) Анетт Шултнер приняла решение покинуть AfD, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Она недовольна тем, что партии не хватило желания дистанцироваться от радикалов. «Я считаю, что больше нет шансов превратить «Альтернативу для Германии» в политически эффективную, буржуазно-консервативную народную партию», — сказала Шултнер. Она планирует в будущем присоединиться к Blaue Wende, форуму Фрауке Петри, бывшему сопредседателю AfD, которая после выборов в бундестаг ушла из партии из-за разногласий с радикальным крылом.

В поле зрения агентства попала также встреча в Москве между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Глава Русской православной церкви отметил на ней «динамичное развитие» отношений между Римско-католической и Русской православной церквями. Московский патриархат также приветствовал начало диалога между Католической церковью в Хорватии и Сербской православной церковью, который включает «чувствительные вопросы истории Хорватии в XX веке». «Мы знаем, что до сих пор не достигнуто соглашение, но мы считаем, что диалог поможет заинтересованным сторонам прояснить свои позиции и сократить разрыв», — пояснил Кирилл. Что касается православно-католического диалога в целом, патриарх подчеркнул, что обеим Церквям присуще общее отношение к важным этическим проблемам, с которыми сталкиваются современные люди. Сохранение моральных ценностей является важным вопросом сотрудничества католиков и православных. Как подчеркнул патриарх, «у нас одни и те же представления о так называемом альтернативном браке, эвтаназии, аборте и всём, что мы считаем угрозой целостности человеческой личности». Русская православная и Римско-католическая церкви глубоко обеспокоены гонениями христиан, «особенно на Ближнем Востоке, но не только там». Грабар-Китарович высоко оценила позицию Московского патриархата в экуменическом и межрелигиозном диалоге, в деле предотвращения войн, работе, чтобы положить конец преследованиям христиан. Хорватское государство рассматривает религиозные общины как «партнеров» для защиты позитивных ценностей, которые «подвергаются риску в результате военных действий или преследований». Однако прежде всего религиозные общины стремятся поддерживать духовные ценности, которые «подвержены опасности в современном мире».

Парламент Греции принял закон, который разрешает менять пол грекам посредством декларативного заявления, сообщает Kath.net (Линц, Австрия). Таким образом, определение пола становится вопросом личного выбора, независимого не только от биологии, но и медицинских или психологических заключений. До сих пор требовалось постановка диагноза «расстройство гендерной идентичности», а также конкретные шаги по «изменению» пола, например, пластическая хирургия. Священный синод Элладской православной церкви предостерегал законодателей во время рассмотрения законопроекта, называя последний «оскорблением общества» и угрозой «неприкосновенности семьи». Однако премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который явно поддержал закон, отверг критику православных епископов.

В Варшаве побывал с визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Nasz dziennik (Варшава, Польша) попросил прокомментировать это событие депутата Европарламента Кароля Карского. «Сотрудничество Польши с Турцией идет на многих уровнях, — сказал политик. — Я думаю, что визит в Варшаву был необходим как Польше, так и Турции». Он назвал Турцию «очень предсказуемой страной, хотя она не всегда хочет действовать так, как этого хотели бы некоторые западноевропейские лидеры». Турция, несомненно, является важным государством, «столпом НАТО», и по этой причине трудно ее игнорировать. Тем более что «Россия просто ждет этого». Визит Эрдогана в Польшу «служит геополитической безопасности». Варшава, заметил Карский, всегда поддерживала стремления Анкары стать членом Европейского союза, но Германия и Франция не согласятся принять ее в ЕС, потому что это изменит баланс власти.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.