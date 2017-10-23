В Новгородской области в 2018 году появятся министерства

Великий Новгород, , 12:46 — REGNUM В системе органов исполнительной власти Новгородской области с 2018 года появится администрация губернатора, а в региональном правительстве — министерства, комитеты и инспекции. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новый областной закон «О системе органов исполнительной власти Новгородской области» внесён в Новгородскую областную думу. Вопрос предложено рассмотреть депутатам уже на ближайшем заседании 26 октября.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что новый закон заменит прежние от 2013 года, по которым в регионе начало действовать областное правительство. Кроме того, законопроект говорит о появлении в системе органов исполнительной власти Новгородской области нового органа — администрации губернатора.

«При этом говорить о создании дополнительного органа фактически не приходится, поскольку в него войдет функционал действующих на сегодняшний день структурных подразделений по обеспечению деятельности правительства Новгородской области и губернатора Новгородской области. Напротив, предусматривается реформирование системы органов исполнительной власти Новгородской области в целях оптимизации расходов на государственную гражданскую службу и систематизации полномочий органов власти в Новгородской области», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, как сообщается в документе, «в ходе проведённой оптимизации сократится количество органов исполнительной власти».

Отмечается, что «новая структура разработана на основании «лучших практик» успешно развивающихся регионов России и начало её действия запланировано на 1 января 2018 года — после соответствующих изменений в областном законодательстве».

Высшим органом исполнительной власти региона, как и сейчас, останется коллегиальный орган — правительство Новгородской области.

Выработкой государственной политики, предоставлением государственных услуг и нормативно-правовой деятельностью будут заниматься министерства — их будут возглавлять региональные министры. Также в структуре правительства будут созданы комитеты (на них будет возложено исполнение государственных функций, а их руководители будут называться председателями комитетов), а также инспекции, на которые возложат функции надзора — их возглавят начальники инспекций.

«Принятие проекта областного закона не повлечет за собой дополнительные расходы из областного бюджета», — отмечается в законопроекте.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил структуру нового правительства, в котором сохранил восемь заместителей губернатора, в том числе два первых — как это и было при прежнем главе региона Сергее Митине. При этом на пресс-конференции 18 октября Никитин заявил, что окончательно правительство будет сформировано к 1 января 2018 года и анонсировал оптимизацию органов исполнительной власти региона.

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