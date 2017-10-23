Каталония: Парламент может проголосовать вскоре за отделение

Барселона, Испания, , 12:44 — REGNUM

Региональный парламент Каталонии может провести 26 октября пленарное заседание, на котором, как опасаются многие, может быть объявлено о независимости региона от Испании, сообщает Associated Press.

С таким заявлением выступил 23 октября законодатель, входящий в правящую коалицию сил, которые выступают за независимость региона.

Напомним, ранее глава центрального правительства Испании МарианоРахой заявил, что Мадрид может лишить Каталонию статуса автономии. В свою очередь, лидер Каталонии КарлесПучдемон обратился к законодателям региона с призывом провести дебаты и голосование о том, как регион ответит на эту угрозу центрального правительства страны.