На границе Украины и Польши появятся четыре новых КПП

Львов, Украина, , 12:39 — REGNUM Украина собирается построить четыре новых пункта пропуска на польско-украинской границе. Об этом сообщил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на встрече со спикером Сейма Польши Мареком Кухцинским, передает 22 октября УНИАН.

В ходе встречи Парубий и Кухцинский посетили место строительства пограничного пункта пропуска «Мальховице» — «Нижанковичи».

Следующим этапом работы станет строительство четырех новых КПП. Два из них появятся во Львовской области, еще по одному — в Закарпатской и Волынской областях.

Между Львовской областью и Подкарпатским воеводством откроются пункты пропуска «Лопушанка» — «Михновец» и «Боберка» — «Смольник».

Между Закарпатской областью и Подкарпатским воеводством появится КПП «Лубня» — «Волосатое», а между Волынской областью и Люблинским воеводством введут в эксплуатацию КПП «Адамчуки» — «Збереже».

"Мы сделаем всё возможное, чтобы эта амбициозная программа была поскорее реализована», — заявил Парубий.

Он отметил, что реализация программы приведёт к улучшению отношений между Украиной и Польшей.

Ранее сообщалось, что Андрей Парубий объявил о строительстве «евроколеи» от границы с Польшей до Львова, что даст возможность соединить Варшаву и Львов железнодорожным сообщением. Строительство будет проходить в 2018 году.

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