Глава МИД Ирака пригласил Путина и Лаврова посетить Багдад

Москва, , 12:43 — REGNUM Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари пригласил президента России Владимира Путина министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить с официальным визитом Багдад, сообщает 23 октября ТАСС.

«Мы по-прежнему ждем, чтобы вы посетили Багдад, как можно скорее. То же самое касается возможного визита президента России Владимира Путина», — заявил Джаафари в ходе встречи с Лавровым в Москве.

Глава иракского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия сыграла большую роль в вопросе укрепления суверенитета и территориальной целостности страны, а также поблагодарил Москву за помощь в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Россия для нас дорогой друг, и учитывая ту роль, которую она играет в мире, она все же отстает от других стран в плане посещения Багдада», — заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари посетит с рабочим визитом Москву 23 — 25 октября.

Последний раз Сергей Лавров встречался с Джаафари в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда глава МИД РФ подтвердил неизменность российской поддержки суверенитета и территориальной целостности Ирака в свете событий, связанных с проведением референдума в арабском государстве.

Читайте также: Сергей Лавров и глава МИД Ирака обсудили противодействие терроризму

Читайте ранее в этом сюжете: В Москву в конце октября прибудет глава МИД Ирака