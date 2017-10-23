Бывший офицер из РФ подделал таджикский паспорт, чтобы стать террористом

Душанбе, , 12:22 — REGNUM Турция экстрадировала в Таджикистан бывшего сотрудника министерства обороны России, который подделал паспорт, чтобы вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участвовать в боевых действиях на ее стороне, сообщила пресс-служба МВД Таджикистана.

Из сообщения следует, что задержанный в Турции 33-летний Денис Хисамов является гражданином России, имеет высшее образование, является кандидатом технических наук. Ранее он состоял на службе в Минобороны РФ в звании капитана.

Для участия в незаконном вооруженном формировании он использовал поддельный паспорт Таджикистана. С помощью него он пересек границу Турции, вступил в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принимал участие в конфликтах и боевых действиях на территории Ирака и Сирии.

«В апреле месяце 2017 года во время возвращения из Ирака и Сирии был задержан сотрудниками полиции Республики Турции, с поддельным паспортом Республики Таджикистан, был отправлен в Таджикистан», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей Таджикистана, до задержания Хисамов планировал вернуться в Россию, чтобы совершить преступление. Расследование в отношении него продолжается.

Ранее вывезенным из Сирии в Чечню женщинам оформили явку с повинной. Среди возвращенных на родину женщин были находившиеся в федеральном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях.

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