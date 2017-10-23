Понедельник, 23 Октября 2017 года
12:52:33 МСК

Аваков узнал, кто «финансировал» палаточный городок в Киеве

Политика

«Теперь, надеюсь всем стало понятно за чьи деньги банкет»

Киев, 23 октября 2017, 12:20 — REGNUM  Финансирование палаточного городка, который размещен перед зданием парламента Украины в Киеве, осуществил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

«Олейник — беглый депутат ПР и соратник Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович) сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР, — пишет Аваков. — Теперь, надеюсь всем стало понятно за чьи деньги банкет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый украинский протест начался возле здания Верховной Рады в центре Киева 17 октября.

Лидер нового «майдана», как его окрестили СМИ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал собравшихся потребовать отставки президента Петра Порошенко, потому что пока тот находится у власти, в стране «не будет прогресса, борьбы с коррупцией».

Читайте также: Саакашвили обвинил Нацгвардию в защите «главного барыги»

Читайте также: Саакашвили: митинг в Киеве продлится до 7 ноября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине