Аваков узнал, кто «финансировал» палаточный городок в Киеве

Киев, , 12:20 — REGNUM Финансирование палаточного городка, который размещен перед зданием парламента Украины в Киеве, осуществил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

«Олейник — беглый депутат ПР и соратник Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович) сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР, — пишет Аваков. — Теперь, надеюсь всем стало понятно за чьи деньги банкет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый украинский протест начался возле здания Верховной Рады в центре Киева 17 октября.

Лидер нового «майдана», как его окрестили СМИ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал собравшихся потребовать отставки президента Петра Порошенко, потому что пока тот находится у власти, в стране «не будет прогресса, борьбы с коррупцией».

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