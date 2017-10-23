В Смольном высмеяли источник слухов об отставке Полтавченко

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Пресс-служба Смольного в сатирической форме ответила на публикацию сайта телеканала «Дождь» о предстоящей отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. В городской администрации прямо намекнули на то, что эта публикация является журналистской «уткой».

»После выборов президента (пройдут в марте 2018 года) в отставку может уйти губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, рассказали «Дождю» источник в администрации президента и собеседник, близкий к Кремлю. По словам собеседников, именно Полтавченко — один из самых обсуждаемых претендентов на увольнение среди всех глав территорий», — говорится в публикации «Дождя».

Автор материала также добавил, что пресс-секретарь петербургского губернатора Андрей Кибитов отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что не обсуждает слухи.

После появления публикации Кибитов отреагировал на нее в своем микроблоге в Twitter.

«Источник, близкий к источнику, который близок к Москве, сообщает, что последний не обладает достоверной информацией) это всё, что можно сказать))», — написал Кибитов.

Затем он разместил фотографию плавающих по водоёму уток, сопроводив ее подписью: «Только что передали эксклюзивное фото источников телеканала Дождь.)».

Как сообщается в публикации «Дождя», источники «объясняют необходимость отставки Полтавченко плохой политической управляемостью городом и хозяйственными проблемами», прежде всего, проявившимися при строительстве стадиона «Санкт-Петербург Арена». Кроме того, в вину губернатору ставится негативный резонанс вокруг планов передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Петербургские политологи ранее в интервью ИА REGNUM высказали мнение, что отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко не произойдет до президентских выборов 2018 года.

Напомним, Георгий Полтавченко в сентябре 2014 года был избран губернатором Петербурга на пятилетний срок. Ранее он неоднократно заявлял о своем желании доработать на посту губернатора до окончания полномочий и призывал не верить слухам о его отставке. Но волна таких слухов поднялась после сообщений федеральных СМИ о том, что Полтавченко не согласовал с президентом решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

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В сентябре 2016 года Георгий Полтавченко заявил, что он может уйти с должности губернатора, только если жители города перестанут ему доверять, если президент РФ Владимир Путин назначит его на другую должность или если Полтавченко сам этого захочет.

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