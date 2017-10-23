Рухани: Иран еще никогда не был столь влиятельным на Ближнем Востоке

Тегеран, , 12:15 — REGNUM Президент Ирана Хассан Рухани заявил 23 октября, что позиции Тегерана на Ближнем Востоке еще никогда не были столь же влиятельными, как сейчас, сообщает Agence France-Press.

«Величие иранской нации в регионе еще никогда не было столь значительным, как сейчас», — отметил он в ходе речи в Тегеране.

«В Ираке, Сирии, Ливане, в регионах севера Африки и Персидского залива — где могут быть приняты решения без Ирана?» — добавил он.

Рухани не стал отвечать на сделанное днем ранее заявление главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона, который призвал поддерживаемые Ираном вооруженные формирования «отправляться домой».

Рухани тем не менее подчеркнул, что несмотря на свои влиятельные позиции в регионе, Ирану грозит сильная внутриполитическая борьба между консерваторами и умеренными силами.

«Мы не должны думать, что повреждение одной части системы усилит другую часть. Нет, произойдет коллапс всей системы», — указал президент исламской республики.

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