Фашизм в Литве побеждает: началась новая атака на советские захоронения

Вильнюс, , 12:07 — REGNUM Власти литовского Биржайского района монтируют специальные информационные стенды на местах захоронения советских военных, на которых указывается, что надписи на монументах «не соответствуют исторической правде», пишет литовская газета Lietuvos žinios.

«Мы чувствуем, что внесли вклад в отражение исторической правды, и считаем, что сделали правильно», — заявил изданию отвечающий за вопросы охраны памятников в Биржайском районном самоуправлении Далюс Микелёнис.

Заместитель директора Департамента культурного наследия Аудрюс Скайстис заявил, что самоуправления свободны добавлять поясняющие таблички к памятникам, по этому вопросу им даже не нужны директивы сверху.

Как отмечает ИА REGNUM, на монументах павшим красноармейцам указано, что они погибли, сражаясь с фашистскими захватчиками, освобождая Литву. Таким образом, отрицая этот факт, остаётся считать, что фашисты не являлись захватчиками Литвы, а сегодняшние власти — продолжатели идеологии Третьего Рейха.

Отметим, что именно в Литве масштабы Холокоста были самыми большими в Европе, было уничтожено порядка 98% всех евреев Литвы, а расправы с ними начались ещё до прихода нацистов местным населением. Отметим также, что именно по итогам Второй мировой войны по решению Сталина к Литве был присоединён Вильнюс и Вильнюсский край, а также Клайпедский край.