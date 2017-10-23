Минобороны РФ получило второй в 2017 году комплект ЗРС С-400 «Триумф»

Астрахань, , 12:08 — REGNUM Концерн ВКО «Алмаз — Антей» передал Министерству обороны Российской Федерации второй в 2017 году полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф», сообщает 23 октября RT.

Отмечается, что торжественная церемония передачи ЗРС С-400 прошла на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

«Приёмо-сдаточные испытания прошли успешно», — говорится в сообщении.

Напомним, первый полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф» поступил на вооружение зенитно-ракетного полка подмосковного соединения ПВО Военно-космических сил РФ в феврале 2017 года.

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Основная задача ракетных полков ВКС — противовоздушная оборона и защита военных объектов от атак воздушно-космических сил противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году системой С-400 вооружились четыре зенитно-ракетных полка. До конца 2017 года на вооружение ВКС должны поступить еще два комплекта С-400.

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