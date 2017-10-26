Вывод военной медицины из-под контроля Минздрава: риск нового законопроекта

Москва, , 01:23 — REGNUM

Законопроект об изменениях в законе «Об обращении лекарственных средств» в части, касающейся медицинского обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, внесен в Госдуму. О возможных последствиях принятия поправок пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Наиболее заметно предлагаемое изменение — право Министерства обороны не проводить лицензирования медицинских подразделений, самостоятельно проводить государственную регистрацию медицинских препаратов, медтехники и т.п., формировать свои собственные перечни медицинских услуг и работ в интересах военно-медицинских организаций. Иными словами, военная медицина выводится из-под контроля Минздрава и становится практически полностью подконтрольна Министерству обороны.

Предлагаемые поправки поясняются недостаточной гибкостью имеющегося законодательства во время боевых действий, что выглядит разумным, потому что в условиях военного времени требуется намного большая оперативность в действиях. Однако фактическая независимость Министерства обороны и доступ к формированию перечня услуг может привести к значительному росту расходов. Вызываемому, помимо прочего, упрощенной регистрацией препаратов и медтехники, да и упрощением контроля над действиями военно-медицинских организаций в целом.

Что могло бы действительно помочь в решении имеющихся проблем, читайте в статье: Госдума может принять опасный для военной медицины закон

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