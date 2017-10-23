В Багдаде осудили заявление Тиллерсона о поддерживаемых ИРИ формированиях

Багдад, , 12:00 — REGNUM Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Ирака, подчеркнули 23 октября в пресс-службе премьер-министра Ирака ХайдераАбади, сообщает Reuters.

«Ни одна сторона не имеет права вмешиваться во внутренние дела Ирака», — гласит заявление пресс-службы со ссылкой на источник, близкий к главе правительства страны.

Поводом к такой реакции стало заявление главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона, который отметил 22 октября, что пришло время поддерживаемым Тегераном вооруженным формированиям и их иранским советникам, которые помогли Багдаду одержать верх в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправляться домой.

Напомним, речь идет об отрядах так называемых «Силах народной мобилизации» — коалиция, включающей в себя шиитские, езидские и христианские вооруженные формирования, которые сражаются на стороне Багдада против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Составляющие эти силы группировки пользуются активной поддержкой Ирана.

Читайте развитие сюжета: Рухани: Иран еще никогда не был столь влиятельным на Ближнем Востоке