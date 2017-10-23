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Сирия: Ракка будет освобожденной, когда в неё войдут сирийские войска

Политика

Любой район города будет считаться освобожденным, только когда сирийская армия поднимет над ним флаг

Дамаск, 23 октября 2017, 12:07 — REGNUM  Дамаск не считает Ракку и любой другой район Сирии освобожденным, пока туда не войдет сирийская армия, заявил министр информации страны Мухаммед Рамиз Тарджаман в интервью РИА Новости.

«Мы не считаем какой-либо город освобожденным, пока в него не войдет сирийская арабская армия и не поднимет сирийский флаг над ним», — сказал он.

Министр отметил, что уход группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ракки можно считать позитивным. Однако нужно, что в город вошли сирийские войска, независимо от того, какая организация или фракция там находится.

Напомним, 20 октября Сирийские демократические силы, составленные из арабо-курдских отрядов оппозиции, при поддержке коалиции, возглавляемой США, освободили Ракку от боевиков.

В связи с этим президент США Дональд Трамп выпустил заявление. По его словам, поражение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке свидетельствует о критическом прорыве в международной кампании по борьбе с террористами.

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