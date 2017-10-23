Балкер с углем из ЮАР прибыл на Украину

Киев, , 11:52 — REGNUM Седьмой южноафриканский балкер «Leda C» с 75 тыс. тонн антрацита прибыл на Украину 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба ТЭС «ДТЭК».

"Порт «Южный» принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК, — говорится в сообщении. — Прибывший антрацит направится на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС».

Отмечается, что запасы угля на Приднепровской и Криворожской ТЭС в настоящее время составляют 38 и 83 тыс. тонн соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года власти Украины объявили полную транспортную блокаду Донбасса, лишив тем самым себя источника антрацитового угля. В результате Киев начал закупать антрацитовый уголь в США и ЮАР, который гораздо дороже, чем донбасский уголь.

Читайте также: На Украине снижается добыча угля

Читайте также: Антрацитовый кульбит Украины