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Балкер с углем из ЮАР прибыл на Украину

Политика

В начале 2017 года власти Украины объявили полную транспортную блокаду Донбасса

Киев, 23 октября 2017, 11:52 — REGNUM  Седьмой южноафриканский балкер «Leda C» с 75 тыс. тонн антрацита прибыл на Украину 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба ТЭС «ДТЭК».

"Порт «Южный» принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК, — говорится в сообщении. — Прибывший антрацит направится на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС».

Отмечается, что запасы угля на Приднепровской и Криворожской ТЭС в настоящее время составляют 38 и 83 тыс. тонн соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года власти Украины объявили полную транспортную блокаду Донбасса, лишив тем самым себя источника антрацитового угля. В результате Киев начал закупать антрацитовый уголь в США и ЮАР, который гораздо дороже, чем донбасский уголь.

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