Госдума РФ посвятит четыре дня Карачаево-Черкесии

Москва, , 11:48 — REGNUM В нижней палате российского парламента сегодня, 23 октября, начались Дни Карачаево-Черкесии. Они организованы в связи с празднованием 25-летия республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

В течение четырех дней, с 23 по 26 октября, в комитетах Госдумы РФ депутаты будут знакомиться с положением дел в Карачаево-Черкесии. Парламентарии Народного собрания и члены правительства КЧР представят информацию о социально-экономическом потенциале республики, реализуемых инвестиционных проектах.

Среди актуальных для региона проблем будут подняты вопросы, касающиеся поддержки детей-сирот и ветеранов, реконструкции учреждений культуры и другие, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Рассчитываем, что они найдут поддержку у депутатов — членов комитетов и депутатов всех фракций нижней палаты российского парламента», — написал он на своей странице в Instagram.

Кроме того, в фойе Госдумы будет организована презентация, знакомящая с культурой и традициями народов, живущих в республике. На экспозиции будут представлены выставка картин народных художников КЧР, предметов декоративно-прикладного творчества, продукция уникальных народных промыслов.

На выставке также можно будет познакомиться с развитием здравоохранения и образования в республике. На отдельных стендах будет представлена информация о современных крупных медицинских центрах, ввод которых состоится в 2017 году, и о положительном опыте КЧР в строительстве образовательных комплексов, совмещающих школу и детский сад.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Карачаево-Черкесия отмечала 25-летний юбилей. По случаю праздника в Государственном Кремлевском дворце состоялся большой праздничный концерт. В течение трех дней в самой республике проходили праздничные мероприятия. Среди них конно-спортивные соревнования и театрализованные представления, в том числе большой концерт с участием мастеров культуры республики и приглашенных звезд. Для жителей региона в эти дни были организованы различные квесты, конкурсы, выставки и мастер-классы.

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