Перебежчица в Сейме Литвы позволила сохранить фракцию социал-демократов

Вильнюс, , 11:47 — REGNUM Социал-демократической партии Литвы удалось сформировать фракцию в Сейме после того, как в команду была приглашена член Сейма Довиле Шакалене, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 октября, в Социал-демократической партии Литвы.

Как только к социал-демократам присоединилась Шакалене, была сформирована отдельная парламентская фракция Социал-демократической партии. Правда, удастся ли ее зарегистрировать, выяснится только 24 октября на заседании Сейма, так как в парламенте уже работала фракция с таким названием, только большинство ее членов сейчас не являются членам Социал-демократической партии.

После того, как к фракции присоединился новый член, в состав парламентской фракции Социал-демократической партии входят 7 членов Сейма: Довиле Шакалене, Юозас Олекас, Юлюс Сабатаускас, Альгирдас Сисас, Раса Будбяргите, Раминта Поповене, Альгимантас Саламакинас.

Старостой фракции избран Олекас, его заместителем — Сабатаускас. Сегодня спикеру Сейма также было представлено заявление, в котором говорится, что фракция Социал-демократической партии Литвы — оппозиционная фракция в парламенте.

Фракция Социал-демократической парии Литвы — третья команда, с которой попробует работать Шакалене. Не принадлежащая никакой партии политик стала членом Сейма по списку кандидатов Союза крестьян и зеленых Литвы. Но вскоре она перешла во фракцию Саюдис либералов. В ней Шакалене проработала всего четыре месяца.

Напомним, фракция литовских социал-демократов раскололась после того, как основная часть фракции отказалась исполнять волю партии по разрыву коалиционного соглашения с «аграриями».

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