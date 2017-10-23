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Сторонники независимости Каталонии призывали к гражданскому неповиновению

Политика

Такой шаг станет ответом на «агрессию против гражданских, личных и коллективных прав каталонского народа»

Барселона, Испания, 23 октября 2017, 11:43 — REGNUM  Крайне левая партия «Кандидаты народного единства», выступающая за независимость Каталонии, призывала 23 октября к «массовому гражданскому неповиновению» в регионе в ответ на беспрецедентное решение центрального правительства Испании начать процесс лишения Каталонии независимости, сообщается Associated Press.

Такое решение премьер-министра страны Мариано Рахоя члены партии назвали «величайшей агрессией против гражданских, личных и коллективных прав каталонского народа» со времен правления фашистского диктора Франциско Франко.

«Кандидаты народного единства» отметили, что решение Рахоя будет встречено массовым гражданским неповиновением, выражающимся в ненасильственных акциях. Конкретная форма протеста будет определена в течение недели.

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Референдум о независимости Каталонии