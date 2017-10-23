Железняк: Реакция ЕС на Венето и Ломбардию покажет отношение к гласу народа

Москва, , 11:39 — REGNUM В отличие от ситуации в Каталонии, где Мадрид настаивает на том, что референдум о независимости прошел в нарушение основного закона страны, требование жителей итальянских провинций о расширении автономии не противоречит конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Более 98% жителей Венето проголосовали за автономию области, похожая картина — в итальянской области Ломбардии.

«Таким образом, от мудрости итальянских властей сегодня зависит не только развитие ситуации в стране, но и в Европе. Официальный ответ Рима, а также реакция Евросоюза на итоги референдумов в Венето и Ломбардии, станут новой иллюстрацией их отношения к голосу народа», — считает депутат.

Продолжающийся европейский парад суверенитетов — это сигнал не только национальным властям конкретных стран, но и руководству ЕС от граждан, которые законно требуют защиты своих прав, хотят жить в безопасном мире и согласии, стремятся иметь возможность стабильно работать и сотрудничать со всеми народами при полном соблюдении уважения к своим национальным традициям и интересам, отметил парламентарий.

«Люди устали от неэффективных решений евробюрократии, которая продолжает вести себя как страус, не желая замечать углубления кризиса», — говорит он.

В Европе укрепляются позиции патриотических сил, к числу которых относится итальянская партия «Лига Севера», активно поддержавшая референдумы в итальянских провинциях. Партия заявляет свою готовность решать миграционные проблемы, эффективно бороться с терроризмом, защитить семейные ценности и выступает за налаживание сотрудничества с Россией.

«Делегация «Лиги севера» во главе с лидером Маттео Сальвини была первой европейской делегацией, посетившей Крым после его воссоединения с Россией. Между партией «Единая Россия» и «Лигой Севера» подписано соглашение о сотрудничестве», — напомнил Железняк.