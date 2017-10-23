Киев назвал условие возобновления закупки газа у России

Киев, , 11:39 — REGNUM Украина допускает возобновления закупок голубого топлива у Российской Федерации при переносе «точки приема транзитного газа» на восточную границу. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам энергетики Владимир Кистион в интервью изданию «Экономическая правда».

«Никогда не говори никогда, — сказал Кистион, отвечая на вопрос, не стоит ли вернуться к закупкам газа у РФ. — При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы».

По его словам, власти Украины могли бы рассмотреть вопрос о закупке газа у РФ, если бы точка учета транзита голубого топлива была перенесена с западной на восточную границу.

«В нынешнем формате это (возврат к закупке газа из РФ) очень рискованно и безответственно», — сказал вице-премьер Украины по вопросам энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина с 2015 года не закупает голубое топливо напрямую из РФ вследствие русофобской политики. Тем не менее это не мешает Киеву закупать российский газ транзитом через Словакию, Польшу и Венгрию, которые экспортируют газ на Украину по более высокой цене, чем это делала РФ.

Читайте также: Суд Киева решил взыскать штраф с имущества «Газпрома»