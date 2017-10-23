Украина будет участвовать в проекте Via Carpatia

Киев, , 11:32 — REGNUM Украина и Польша начнут сотрудничество в рамках проекта по строительству транспортного коридора Via Carpatia, сообщает 22 октября пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, меморандум о сотрудничестве подписали министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик. Подписание докуента прошло в польском Перемышле.

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Также стороны готовы начать реализацию другого проекта — GO Highway. По словам Омеляна, транспортный коридор через Карпатские горы повысит транзитный потенциал Польши и Украины.

Напомним, проект строительства автомагистрали, соединяющей порты Балтийского и Черного морей, был начат в 2015 году, а речь о нем шла с 2016 года. Автомагистраль должна пройти через Польшу, Литву, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Грецию.

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Таким образом, дорога соединит Черное и Средиземное море с Балтийским морем. Активным сторонником строительства автомагистрали является правящая партия Польши «Право и справедливость». Также Via Carpatia частично совпадает с сетью панъевропейских дорог TEN-T, что может позволить Польше привлечь к строительству дороги европейские средства.

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