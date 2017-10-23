Тони Блэр в очередной раз призвал провести второй референдум по Brexit

Лондон, , 11:19 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил 23 октября, что в Соединенном Королевстве необходимо провести второй референдум о выходе страны из состава ЕС, сообщает The Independent.

С таким заявлением бывший лидер лейбористов выступил в интервью изданию The National. По его мнению, британские избиратели должны иметь право высказаться относительно условий «развода» с Евросоюзом. И такое голосование может иметь форму, как плебисцита, так и общенациональных выборов.

«Важно то, что мы не можем провести голосование о разводе до тех пор, пока мы не увидим то, на каких условиях планируется строить новые отношения», — отметил Блэр.

«Это могли бы быть выборы, это мог бы быть референдум… у вас должно быть последнее слово», — добавил он.

Напомним, бывший премьер-министр-лейборист не первые призывают провести второй референдум по вопросу Brexit, указывая на то, что важно придерживаться воли народно, но отмечая в то же самое время, что она может изменить в зависимости от ситуации.

Помимо Блэра, к проведению второго референдума призывают и члены партии Либеральные демократы. По их мнению, граждане страны должны иметь право высказать свое отношение к условиям сделки с Брюсселем.