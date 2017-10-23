Рябков: Россия ответит на канадский «закон Магнитского»

Москва, , 11:16 — REGNUM Москва «очень быстро и зеркально» ответит на потенциальное расширение Канадой санкционных списков по «закону Магнитского». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».

"Что касается ответных мер, разумеется, они последуют, — заявил Рябков. — Причем очень быстро, сразу вслед за ожидаемым объявлением неких списков, о которых идет речь в Канаде».

Дипломат отметил, что речь идет о списке граждан Российской Федерации, которых, возможно, подведут под «канадские санкции». По его словам, в случае введения ограничительных мер в отношении граждан РФ за этим сразу последует «зеркальный ответ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2017 г. в Канаде вступил в силу принятый ранее парламентом закон, вводящий санкции против иностранных чиновников. Закон является версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и подразумевает возможность конфискации активов и имущества граждан иностранных государств, нарушающих права человека.

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