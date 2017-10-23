Литовский бизнес шокирован: полностью сбывается прогноз ИА REGNUM

Вильнюс, , 11:09 — REGNUM Власти подготовили сюрприз трем крупнейшим предприятиям в Литве. Предлагается обязать три частные компании — Achema, Оrlen Lietuva и Telia Lietuva — сообщать о каждой сделке департаменту госбезопасности или правительству, а уже заключенные сделки могут быть расторгнуты, пишет сегодня, 23 октября, литовский портал 15min.lt. Согласно нынешнему предложению, компании должны будут получить разрешение даже на покупку точилок. Главы предприятий уже обратились в Сейм с просьбой остановить поправку к закону.

«Национальная безопасность дороже экономической свободы. Поэтому для трех частных предприятий готовится новое регулирование. Сделки компаний Achemos, Orlen Lietuva и Telia Lietuva будут под увеличительным стеклом, а государство сможет не одобрить или расторгнуть ранее утвержденные сделки», — пишет издание.

Также предлагается обязать эти компании заранее сообщать о сделках, даже если это конфиденциальная информация. Государство может не одобрить любые сделки этих компаний. Такое регулирование министерство хозяйства предлагает в проекте изменения закона о предприятиях и оборудовании, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности, и других предприятиях, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности. Его в данный момент рассматривает парламентский Комитет по экономике.

«Согласно нынешнему предложению, все сделки — до покупки точилок — должны будут раскрыты, они еще должны будут получить разрешение. Но мы еще работаем над этими поправками», — подтвердил заместитель председателя комитета Дайнюс Крейвис.

Новостному порталу 15min эту информацию подтвердил и председатель комитета Виргиниюс Синкявичюс.

Министерство хозяйства заверило, что предлагается проверять и ранее заключенные сделки. В чем провинились эти компании, что заслужили такой контроль? Согласно предлагаемому определению, в отношении них предлагается применять такое же регулирование, что и в отношении госпредприятий, так как они имеют стратегическое значение для госбезопасности — Telia Lietuva владеет сетями, Orlen Lietuva — Бутингским терминалом, а Achema важна тем, что это основной работодатель Йонавы.

По данным 15min, главы предприятий «были шокированы», когда узнали, какие поправки предлагаются в Сейме. Например, Orlen Lietuva покупает нефть у российского госпредприятия «Роснефть». Йонавское предприятие Achema покупает газ у «Газпрома», Telia Lietuva покупает оборудование у стран, не принадлежащих ЕС. Теоретически, ДГБ может не одобрить эти сделки, даже если они уже вступили в силу.

Напомним, ИА REGNUM 20 октября прогнозировало последствия этих поправок. И как раз конкретно для самого крупного в Прибалтике завода по производству азотных удобрений Achema, который также является самым крупным коммерческим потребителем газа в Литве. Его, например, можно будет в приказном порядке заставить отказаться от покупки газа «Газпрома» и заставить перейти на дорогой норвежский газ из СПГ-терминала в Клайпеде.

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