Провал реформы МСУ в Самаре: «просветление через пятую точку»

Самара, , 10:55 — REGNUM Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров распорядился проанализировать реформу местного управления, внедренную отставным главой региона Николаем Меркушкиным. Как сообщает ИА REGNUM чиновникам администрации Самары необходимо дать оценку эффективности запущенной модели внутригородских районов с их райсоветами.

Азаров, возглавлявший, будучи сенатором Совфеда комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, решил проанализировать последствия реформы местного самоуправления Меркушкина. В блоге сторонников депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева опубликовано распоряжение предоставить информацию о динамике письменных обращений граждан и посещений жителями личных приемов граждан депутатов Советов в 2015 — 2017 годах по представленной форме.

«Хотя в принципе, анализировать тут нечего: экс-главе профильного комитета по МСУ Совета Федерации должно быть известно, что во всей стране только три субъекта — Челябинск, Махачкала и Самара избрали модель внутригородских районов с их райсоветами, которая полностью провалилась, — отметил Матвеев. — Челябинск признал её неэффективной, в Самаре все держалось изначально на упорстве Меркушкина, гордящегося тем, что ещё никто не сумел его переубедить».

Как заявил Азаров в своем первом интервью на региональном телевидении, «у нас, знаете, некоторый руководитель, как только садится в кресло руководителя, сразу становится самым умным. У него, как будто, через пятую точку прямо сразу такое просветление проходит. С людьми он считает советоваться не надо».

«Не услышали чиновники президента опять», — резюмировал Азаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году выборы в районные Советы депутатов первого созыва в Самаре сопровождались громкими скандалами. 40 кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» заявили о своем отказе участвовать в избирательной кампании из-за административного прессинга со стороны регионального руководства. Они тогда написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в генеральную прокуратуру, в ЦИК о том, что выборы в райсоветы превращены в «фикцию и фарс».

Были избраны в райсоветы 284 депутата. А затем были созданы 355 общественных советов микрорайонов, которые возглавили назначенные властью управляющие. Не смотря нехватку бюджетных средств на обеспечение социальных программ (льгот и пособий для пенсионеров), были изысканы 130 млн рублей на их содержание.

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