Лидер Каталонии может лишиться своих полномочий

Мадрид, , 10:51 — REGNUM Лидер Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон лишится всех своих полномочий и перестанет получать зарплату, как только Сенат Испании одобрит применение положений статьи 155 Основного Закона государства, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступила 23 октября Сорайя Саэнс де Сантамария, заместитель премьер-министра страны в интервью испанским СМИ.

По ее словам, Мадрид может временно назначить одного представителя для управления регионом, после того как Сенат одобрит введение прямого управления над Каталонией, которая на данный момент является автономией в составе испанского государства.

Заседание Сената по вопросу лишения региона автономного статуса должно пройти 27 октября.