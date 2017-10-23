СМИ: Венето и Ломбардия хотят сократить свои выплаты Риму

Рим, , 10:50 — REGNUM Жители самых богатых итальянских регионов Ломбардии и Венето проголосовали на консультативном референдуме за расширение автономии. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на предварительные результаты голосования.

Так, в Венето «за» проголосовали более 98% избирателей, «против» — 1,9%, а в Ломбардии автономию поддержали более 95% жителей области, против высказались 3,9% избирателей.

Телерадиокомпания отмечает, что результаты голосования в Ломбардии и Венето, доля которых в ВВП Италии составляет 30%, не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме.

Одна из главных претензий регионов в том, что местные власти хотят сократить вдвое налоговые выплаты официальному Риму. Так, Венето за 12 месяцев отдает на 15 млрд евро больше, чем получает, а Ломбардия — на 54 млрд евро.

И хотя референдум носит консультативный характер главы регионов теперь получили «народный мандат» на начало переговоров с центральными властями, которые с неодобрением отзываются о голосовании.

Некоторые эксперты полагают, что референдум в Ломбардии и Венето обострит и без того непростые отношения между югом и севером Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2017 г. в Ломбардии и Венето прошли референдумы за автономию регионов. По предварительным данным, явка в Ломбардии составила 30%, что существенно ниже, чем в Венето.

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