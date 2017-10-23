Леонид Нерсисян, , 12:53 — REGNUM

Межведомственные испытания были пройдены очередной новой ракетой для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщил начальник полигона «Капустин Яр» генерал-майор Олег Кислов. Никаких других подробностей о новом изделии не сообщалось. О какой же ракете может идти речь?

Линейка ракет для ОТРК «Искандер-М» позволяет эффективно решать разные задачи

Первой ракетой для ОТРК «Искандер-М» стало изделие с индексом 9М723. Эта аэробаллистическая ракета обладала максимальной дальностью полёта около 300 км и, предположительно, выпускалась до 2005 года. После этого была создана обновлённая ракета 9М723−1, обладающая увеличенной до 500 км дальностью полёта. Ракета этого типа летит по квазибаллистической траектории и осуществляет манёвры во время полёта, затрудняя перехват средствами противоракетной обороны противника. Обнаружение радиолокаторами противника усложняется снижением эффективной поверхности рассеивания ракеты (технология «Стелс»). Также есть неподтверждённая информация о том, что ракета несёт ложные цели и систему радиоэлектронной борьбы.

На базе 9М723−1 был создан целый ряд ракет, отличающихся друг от друга боевым оснащением: типом боевой части (осколочно-фугасная, кассетная, проникающая, ядерная и т.д.) и системой наведения (инерциальная в сочетании со спутниковой, радиолокационная головка самонаведения 9Б918, оптическая корреляционная головка самонаведения). Помимо аэробаллистических ракет, для ОТРК «Искандер» была разработана и принята на вооружение дозвуковая крылатая ракета Р-500 (9М728) с максимальной дальностью полёта 500 км.

Помимо этого, есть и загадочная ракета 9М729, впервые о которой написали зарубежные СМИ, обвиняя Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению западных изданий, новая крылатая ракета создана либо для ОТРК «Искандер-М», либо для некоего нового комплекса. Позже существование 9М729 подтвердилось и российскими источниками, правда «вскользь». Предполагается, что изделие является адаптированной под наземную пусковую установку крылатой ракетой морского базирования 3М-14 семейства «Калибр». В таком случае дальность полёта новой ракеты должна превышать 2000 км, что нарушает условия Договора о ликвидации РСМД (запрещено производство ракет наземного базирования с дальностью полёта от 500 до 5500 км). Возможно, что такая ракета для «Искандера» или другого ракетного комплекса разработана на случай разрыва договора о ликвидации РСМД по разным причинам, с целью быстро запустить производство и оснастить войска уже полностью боеготовым вооружением.

Таким образом, мы видим, что ОТКР «Искандер-М» обладает не менее чем 7−8 типами различных ракет. Это позволяет использовать комплекс для решения множества задач, не увеличивая количества пусковых установок разного типа, за счёт применения модульности и максимальной унификации. Естественно, это очень положительно сказывается на стоимости производства и эксплуатации.

Что же касается новой аэробаллистической ракеты, которая прошла цикл испытаний, то можно предположить, что создана очередная модификация 9М723−1 с обновлённым боевым оснащением. Сказать что-то более конкретное пока сложно, тем не менее развитие линейки ракет «Искандера», очевидно, повышает количество типов целей, против которых можно использовать этот ОТРК. Также эффективным может быть использование одновременно нескольких типов ракет — больше всего проблем может создать одномоментное применение крылатых и аэробаллистических ракет, так как система противовоздушной обороны противника будет вынуждена отбиваться от угроз двух совершенно разных типов.

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