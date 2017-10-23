Генштаб ВСУ: Войска Украины до 2020 года перейдут к стандартам НАТО

Киев, , 10:25 — REGNUM В 2020 году войска Украины перейдут на стандарты НАТО, заявил начальник генерального штаба Украины Виктор Муженко, сообщает 23 октября УНН.

По его словам, цель — достичь стандартов Североатлантического Альянса — прописана в украинской стратегическом оборонном бюллетене. Муженко отметил, что приведение вооруженных сил к 2020 году — «амбициозная задача», однако выполнимая.

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«Процесс начался», — сказал начальник Гештаба Украины, комментируя уже введенные в ВСУ стандарты НАТО.

Напомним, на Украине активно ведется работа по приведению вооруженных сил и структуры министерства обороны к стандартам, применяемым в НАТО. Глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак, в частности, назвал членство Украины в НАТО «делом всей страны».

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По данным украинского министерства обороны, ВСУ уже внедрили: 20 стандартов НАТО в систему вещевого обеспечения солдат, обучение по стандартам НАТО в шести батальонах, 126 стандартов НАТО в работу министерства обороны Украины, систему питания солдат по типу «шведский стол». Также на Украине готовятся открыть Центр доктрин и тактики НАТО, а украинское оборонное предприятие «Антонов» до 2020 года перейдет на стандарты НАТО.

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