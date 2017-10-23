Емельянов: Вокруг нынешней пенсионной системы крутятся большие деньги

Москва, , 10:15 — REGNUM Идея повысить минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию по старости неприемлема и в очередной раз говорит о том, что правительство РФ не хочет признавать провал существующей пенсионной системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Правительство рассматривает варианты пополнения бюджета Пенсионного фонда и в качестве одной из идей обсуждается возможность повысить минимальный трудовой стаж, сообщают «Ведомости». Такой вариант рассматривается как альтернатива повышению пенсионного возраста. Между тем, Минтруд такую информацию опровергает.

Тем не менее в Госдуме выступили категорически против очередного предложения правительства.

«Это неприемлемо, это неуклюжие попытки преодолеть кризис пенсионной системы за счет граждан», — считает Емельянов.

По его словам, правительству следовало бы отказаться от существующей сегодня пенсионной системы.

«Накопительно-страховая пенсионная система сегодня в грандиозном провале, потому что она может существовать только при достаточном количестве высоко доходных и высоко оплачиваемых рабочих мест. А при нашей заработной плате отчисления настолько малы, что пенсионная накопительная система работать не может», — уверен Емельянов.

При этом правительство не может и не готово отказаться от системы, которая появилась в результате пенсионной реформы, продолжает Емельянов.

«Они идеологи этой системы и она дорого им обошлась. Кроме того, вокруг этой пенсионной системы крутятся большие деньги и присосалось очень много «жучков», которые имеют конкретную прибыль», — отмечает Емельянов.

По его словам, правительство не готово наступить на их интересы.

«Зато на интересы наших граждан наступить можно и поэтому возникают идеи то возраст повысить, то стаж», — возмущается Емельянов.

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