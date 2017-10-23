Абэ и Трамп планируют сыграть в гольф

Токио, , 09:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в ходе которого договорились усилить давление на КНДР. Кроме того, политики приняли решение сыграть в гольф, когда Трамп в ноябре посетит Японию. Об этом сообщает в понедельник, 23 октября, телеканал RT.

«Главы государств договорились сыграть в гольф 5 ноября во время визита американского лидера в Японию, — передает вещатель. — Компанию им составит профессиональный гольфист Хидэки Мацуяма».

Телефонная беседа, в ходе которой Трамп поздравил Абэ с победой Либерально-демократической партии на выборах в парламент, длилась порядка 30 минут.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами сообщил, что президент США Дональд Трамп прибудет в Японию 5 ноября в рамках первого азиатского турне.

По его словам, визит главы Белого дома продлится до 7 ноября. Затем Трамп отправится в Южную Корею, а после — в Китай.

Читайте также: Трамп начнет с Японии первое азиатское турне

Читайте также: Трамп поздравил Абэ с победой на выборах