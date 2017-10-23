Украина и Польша откроют новые контрольно-пропускные пункты

Киев, , 09:45 — REGNUM Четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) построят на границе Польши с Украиной, заявил глава Верховной рады Украины Андрей Парубий, сообщает 22 октября УНИАН.

По его словам, новые КПП откроются в трех областях Украины и двух воеводствах Польши. Между Львовской областью и Подкарпатским воеводством откроются КПП «Лопушанка» — «Михновец» и «Боберка» — «Смольник», между Закарпатской областью и Подкарпатским воеводством — «Лубня» — «Волосатое», и между Волынской областью и Люблинским воеводством откроется КПП «Адамчуки» — «Збереже».

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Парубий отметил, что решение о строительстве четырех КПП было согласовано со спикером сейма (нижней палаты парламента) Польши Мареком Кухцинським. Глава украинского парламента также добавил, что открытие новых КПП «наладит отношения между Украиной и Польшей».

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Напомним, Польша является одной из главных стран, куда едут устраиваться на работу граждане Украины. Например, в Черкасской области решили ввести с пятого-шестого класса факультативом изучение польского языка.

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