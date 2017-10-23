Кургинян: «На Украине начинается гораздо более кровавая страница»

Москва, , 09:38 — REGNUM Власть на Украине обречена сменяться в сторону большей радикализации и крови, заявил 22 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, никто на Украине не может уничтожить радикальные группы нацистских боевиков, даже глава МВД Украины Арсен Аваков, не говоря уже о президенте Петре Порошенко.

«Никто! Потому что на них все держится. Как только их уничтожают, рушится вся система. Они не могут рубить этот сук. Поэтому революция будет праворадикальная нон-стоп. Невозможно ее остановить, потому что для этого нужно взять генштаб, МВД, другие крупные структуры и раздавить к чертям штурмовиков. А они не могут раздавить штурмовиков… потому что штурмовики сами их раздавят», — заявил Кургинян.

По его мнению, это означает только то, что радикализация сил, приходящих к власти на Украине посредством госпереворотов и насильственной смены власти, будет только нарастать.

«Штурмовики неприкасаемы. Это главная проблема Украины. А если они неприкасаемы, значит, свадьба в Малиновке подходит к концу и начинается другая гораздо более кровавая страница. Та была кроваво-шутовская, следующая будет более серьезной… Если нельзя уничтожить штурмовиков, значит они обречены на власть, Тягнибок это будет, или кто-то другой», — закончил мысль политолог.

Напомним, что у стен верховной Рады Украины в Киеве и на проспекте Грушевского не утихают протестные акции под руководством бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

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