Власти Филиппин сообщили о завершении военной операции в Марави

Марави, Филиппины, , 09:29 — REGNUM Вооруженные силы Филиппин прекратили все боевые действия на территории города Марави. Об этом, как передает CNN Philippines, сообщил министр обороны страны Дельфин Лоренсана.

«После 154 дней осады (…) мы объявляем о завершении всех военных операций в Марави», — отметил он.

17 октября президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об освобождении города Марави от террористов, связанных с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, военные полностью вернули контроль над городом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 г. в южной провинции Минданао было введено военное положение из-за столкновений армии с поддерживающей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировкой.

Основным местом боевых действий стал город Марави, который захватили около 500 боевиков.

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