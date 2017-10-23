Россия намерена заморозить своё участие в ЕСПЧ

Москва, , 09:11 — REGNUM Россия может заморозить своё участие в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и сократить взносы в Совет Европы (СЕ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме.

РФ намерена снизить объем выплат в СЕ на $7−10 млн. Именно такая сумма необходима для работы судебной инстанции. Российское правительство прибегнет к таким мерам, если России не вернут право голоса во время выборов судей ЕСПЧ.

«СЕ должен снять все дискриминационные требования, особенно запреты в отношении России, существующие в ЕСПЧ, — говорит источник. — В противном случае не вижу оснований для продолжения работы в этом судебном органе».

Отмечается, что окончательное решение будет принято 27 октября, когда состоится первое чтение бюджета России на 2018 год.

Эту информацию подтвердили и в комитете по международным делам Совфеда. Председатель ведомства Владимир Джабаров подчеркнул, что Москва покинет ЕСПЧ и заморозит выплаты, если сохранится тенденциозное отношение к России.

«В этом нет ничего страшного. Мы до середины 1990-х годов не участвовали в работе институтов СЕ и жили вполне нормально», — считает он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решения ЕСПЧ, если председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы изберут без участия российской делегации.

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